Китай порадовался улучшению российско-американских отношений

Китай с радостью смотрит на улучшение российско-американских отношений. Такое заявление сделал во вторник, 29 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

Чиновника попросили прокомментировать вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине — в сентябре они оба приглашены на торжества по случаю победы над милитаристской Японией.

Го Цзякунь заявил, что "не ознакомлен с соответствующей ситуацией", но подчеркнул, что налаживание диалога и улучшение российско-американских отношений вносит вклад в стабильность и мир на всей планете, сообщает РИА Новости.

Однако далеко не все видят российско-американские отношения в столь радужном свете. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не президенту США диктовать, когда садиться за стол переговоров по Украине. Особо разговорчивым американским политикам Медведев порекомендовал поработать на благо собственной страны.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал на то, как изменились геополитические реалии. Во время холодной войны между СССР и США сохранялось взаимное уважение — сейчас его нет, подчеркнул министр.