Россияне смогут отказаться от спама и массовых рассылок с 1 августа

Новые поправки в российское законодательство, которые начнут действовать 1 августа, дают россиянам право отказаться от получения массовых рассылок. Об этом рассказал член думского комитета по информационной политике и федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Как уточнил парламентарий, отказаться от получения спама можно будет через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении. По мнению Немкина, это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян.

Депутат напомнил, что массовые рассылки часто становятся каналом для мошенников — ожидаемые с 1 августа поправки помогут сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными.

Также Немкин анонсировал запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года, сообщает РИА Новости.

Ранее Верховный суд России подтвердил, что граждане имеют право на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой. Распространение рекламы, в том числе посредством телефонной связи, допускается только при получении предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом рекламодатель обязан прекратить обзвоны и рассылки, если абонент не давал такого согласия либо решил отозвать его.

Тем временем мошенники стали обманывать россиян, рассылая им фейковые письма от "Госуслуг". В таком послании утверждается, что был совершен подозрительный вход в аккаунт. Авторы письма требуют связаться с ними по указанному номеру телефона, а дальше действуют по уже известной схеме.