Евросоюз приостановил оказание любой финансовой помощи Украине до прекращения давления на главные антикоррупционные ведомства. Об этом во вторник, 29 июля, пишут украинские средства массовой информации.

Как сообщают осведомленные источники, Брюссель решил перекрыть кран Киеву "до исправления ситуации". Речь идет о поправках в украинское законодательство, по сути уничтожающих антикоррупционные ведомства в стране.

Собеседники украинских СМИ из числа европейских источников предупредили, что если соответствующая законодательная инициатива будет реализована, Украина останется без кредитов за счет доходов от российских активов по программе ERA. Также остановится финансирование от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщает РБК.

Ранее депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе подтверждала, что Киев получил от Еврокомиссии сигналы недовольства действиями в отношении антикоррупционных агентств — было очевидно, что Брюссель действительно предпримет меры, если предводители киевского режима не одумаются.

Глава киевского режима Владимир Зеленский при это уверял, что возмутившие Европу поправки — это "реальные инструменты" защиты системы правопорядка от "любого российского влияния или вмешательства", которые обеспечат отсутствие "российских связей и независимость" Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).