"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания

Авиакомпания "Аэрофлот" с 10:00 мск выполняет программу полетов в рамках расписания.

До 10:00 компания "проводила точечные отмены рейсов", но затем программа полетов стабилизировалась.

Во вторник, 29 июля, перевозчик планирует осуществить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию, сообщили в пресс-службе компании.

"Все рейсы выполняются с безусловным приоритетом безопасности полетов", - подчеркнули в "Аэрофлоте".

Ранее стало известно о сбое в работе информационных систем "Аэрофлота". Пользователей предупредили о возможных перебоях в работе сервисов. Авиакомпании пришлось отменить 49 рейсов. Позже в генпрокуратуре заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. Ответственность взяли группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY". По их словам, они собирали данные около года и смогли уничтожить около 7000 физических и виртуальных серверов.

Накануне вечером сообщалось, что "Аэрофлот" отменил еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар рейсов на 29 июля.