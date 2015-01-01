Анна Нетребко после развода проводит время с бывшим мужем

В 2015 году Анна Нетребко оформила отношения с тенором Юсифом Эйвазовым. Певец как родного принял сына артистки Тьяго, которого та родила от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Семейство было неразделимо в течение долгих лет: Нетребко и Эйвазов не только были супругами, но и коллегами, задействованными в одних и тех же спектаклях и постановках.

Однако в 2024 году стало известно, что Анна и Юсиф развелись. Причем пара поначалу предпочитала не афишировать это обстоятельство. О том, что супруги расстались, стали догадываться особо наблюдательные поклонники. Они заметили, что Нетребко вдруг перестала носить обручальное кольцо, с которым обычно не расставалась, а еще в свежих публикациях позировала без супруга.

Лишь летом прошлого года артисты объявили о разводе. При этом Нетребко и Эйвазов подчеркнули, что сумели расстаться, оставшись в хороших отношениях. И это было сказано не для красного словца. Прошел год после расставания, а Анна проводит время с бывшим мужем.

Например, экс-супруги в настоящее время гастролируют с одним спектаклем. Анна и Юсиф с завидной регулярностью оказываются вместе на сцене, поют, фотографируются после выступлений.

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Ранее в интервью певец откровенно рассказал, почему расстался с Нетребко. Артист подчеркнул, что ни о каких изменах и речи не шло. Эйвазов объяснил:

"С Аней у нас было десять лет потрясающей, красивой жизни. Просто бывает, видимо, в жизни так, что что-то заканчивается, и ты не в силах это изменить. В этой истории никто не виноват — ни она, ни я. Не было никакой измены. В один момент мы просто честно осознали, что живем немножко разными интересами и разными жизнями. И поверьте мне, это причина для того, чтобы закончить брак".