При разминировании дрона в Ростовской области погибли два сапера

Два сапера погибли во время разминирования украинского БПЛА в Ростовской области.

Все произошло 29 июля в Сальском районе. Других подробностей не приводится.

"При разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов", - сообщил глава района Владимир Березовский.

На фоне произошедшего местных жителей просят соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам. В случае нахождения фрагментов БПЛА следует сообщать в экстренные службы.

Сегодня ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В Сальске произошло возгорание на железнодорожной станции, были задержаны пассажирские поезда. Также дроны атаковали Каменск-Шахтинский, Волгодонск и другие населенные пункты Ростовской области.