В Госдуму внесут поправки о запрете публично использовать произведения иноагентов

Госсовет Крыма намерен обратиться к Государственной думе с инициативой о введении запрета на публичное использование произведений лиц, признанных в России иностранными агентами. Об этом рассказал во вторник, 29 июля, спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Как пояснил политик в своем Telegram-канале, речь идет о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, которые предпринимают в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.

Константинов объяснил эту инициативу тем, что "в условиях ведения против России информационной войны отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки".

Спикер Госсовета Крыма поинтересовался, "нужны ли нам люди, которые при любых трудностях отрекаются от Родины, которые нам чужие", а также призвал "предать забвению" людей, которые "перечеркнули всё то, за что мы их любили".

В октябре 2024 года Александр Хинштейн, возглавлявший тогда думский комитет по информационной политике, заверил, что если в самих произведениях иноагентов требования закона не нарушены, то запрещать их никто не будет. Вместе с тем российские музыкальные сервисы начали маркировать исполнителей из числа иностранных агентов.

Кроме того, Государственная дума обязала иноагентов или тех, кто перечисляет им денежные средства, открывать специальные рублевые счета для зачисления на него доходов, в том числе, от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, включая произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки.