Предводитель киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы в Вооруженных силах Украины, составляющего сейчас 60 лет.

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко поясняла, что это позволит заключать контракт на военную службу мужчинам старше 60 лет. Процедуру уточнят в подзаконных актах, которые должны быть приняты в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

При этом отмечалось, что в тексте поправок нет четкого определения, кто должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу — это создает риски злоупотреблений, сообщает ТАСС.

Документ был подписан на фоне критической ситуации для ВСУ, сложившейся на всех участках фронта. Российские штурмовые группы прорвались в центр Красноармейска, а также продвинулись у Константиновки. ВСУ бросили позиции и сбежали из Леонтовичей, Николаевки и Михайловки.