Чиновница в Красноярске предложила потерявшим работу из-за перебоев с интернетом идти на СВО

Красноярский край стал одним из российских регионов, в которых временно ограничили работу мобильного интернета. Эта мера предпринята из соображений безопасности.

Однако недовольство некоторых россиян вызвало не столько само ограничение мобильного интернета, сколько риторика некоторых чиновников. В Красноярске глава Центра управления регионом Екатерина Кузьминых неоднозначно отреагировала на жалобы в интернете на то, что без связи некоторые люди могут лишиться работы.

В ответ на вопрос о том, "как быть тем, кто на удаленке?", Кузьминых заявила: "На СВО всем работы хватит". Кроме того, в сторис чиновница предложила недовольным "не жужжать".

Примечательно, что после своего назначения руководителем Центра управления регионом Екатерина Кузьминых уверяла: "Это про диалог с ответственными службами, это про решение проблем, о которых пишут в интернете" (цитаты по Telegram-каналу "Осторожно, новости").

Ранее упоминание СВО в неподобающем контексте стоило работы главе Нюксенского округа Вологодской области. Местный губернатор уволил чиновницу из-за видео в интернете, в котором ее дочь угрожает парню статусом своей матери и отправкой на спецоперацию. Женщине, не сумевшей справиться с воспитанием своего чада, предложили "найти себя в сфере, не связанной с государственной службой".

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин написал заявление об отставке после того, как его сын опубликовал ролик с острова Бали и в нецензурных выражениях сравнил с ним родную Пермь. Чиновник признал ответственность за выходки своего отпрыска и уволился по собственному желанию.