Собянин: Благоустройство Щелковского шоссе планируется завершить осенью

Реконструкция идет на девятикилометровом участке - от Комсомольской площади до МКАДа, сейчас здесь трудятся 240 рабочих и 70 единиц техники. Улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Большая Черкизовская и, наконец, Щелковское шоссе превратятся в современное и удобное пространство.

"Особенность проекта в том, чтобы привести территорию в надлежащий вид, создать комфортные пешеходные и транспортные связи для жителей и гостей столицы, а также в применении нового элипсоидного дорожного ограждения, которое будет проходить по все проезжей части", - рассказал Алекс Альтергот, заместитель гендиректора компании ООО "Проектстройкомплекс".

Эти барьеры смягчают удар при ДТП и помогают машине не потерять управление, а плавно изменить траекторию движения после наезда на ограждение. Дополнительную безопасность обеспечат новый асфальт, тщательно продуманная разметка и знаки.

"На данный момент задействовано более 400 людей, более 150 единиц техники, мы производим работы быстро, в сроки, новые технологии на монтаже элипсоидов", - отметил Рафаэль Исакян, заместитель руководителя генподрядной организации.

Специалисты скорректируют работу светофоров, создадут приоритет для автобусов и трамваев, все это позволит перемещаться по городу намного быстрее. Появится 9 новых остановочных павильонов. Все провода вдоль шоссе уберут под землю, а на пешеходных переходах установят контрастные светильники - они будут ярко подсвечивать людей, помогая водителям замечать их даже ночью и в непогоду. Это не просто ремонт, а перезагрузка пространства. В районе шоссе появятся настоящие оазисы зелени. Деревья, газоны, хвойные композиции.

"В рамках проекта мы осуществляем восстановление и создание более 100 гектаров новых газонов. Вот, например, здесь мы изъяли грунт, насыпали чернозем, посадили траву, пролили, накрыли полотном. Люди не топчут, птицы не склевывают. Создается эффект парника, влажность остается, на той стороне вы видите уже результат", - указал Дмитрий Перминов, замдиректора ГКУ "УКРиС".

Даже вентиляционные шахты и другие технические объекты превратят в арт-объекты. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, работы завершатся уже осенью: "Осталось совсем немного - результаты москвичи увидят уже через несколько месяцев, но уже сейчас район преобразился".

А ведь это одна из самых оживлённых трасс столицы: 22 тысячи машин ежедневно, 250 тысяч пассажиров в автобусах и трамваях. Теперь ее делают удобнее для всех - пешеходов, водителей и тех, кто живет рядом.