Рекордное количество поступающих в столичные колледжи заставило пересмотреть сроки зачисления

Короткий росчерк – а сколько волнения! С этой минуты Коля Костин больше не абитуриент, но полноправный студент колледжа. "Честно, мне не очень нравится перспектива идти в 10-11 класс. Я решил, что в колледже я могу получить те же знания куда быстрее", - говорит он.

Если с форматом обучения вопросов не возникало, то со специальностью определиться было непросто. Помог каталог профессий. И, конечно, мама. Пламя и искры у Коли в крови – сварщиком был и его дедушка. Но дело не только в трудовой династии: прикладные профессии, их называют "на кончиках пальцев", позволяют практиковать навыки и зарабатывать с первых же курсов. За талантливыми студентами работодатели ведут настоящую охоту.

"Порядка 70% всего времени обучения наших студентов – это практическая подготовка. По сути, выпускающие из колледжа ребята уже являются специалистами не просто получившими образование, а такими же специалистами, которые работают на предприятиях партнеров", - отметил Иван Степанов, директор Московского технологического колледжа им. И.А. Лихачёва.

Для этого в колледжах по всей Москве переоборудуются мастерские и лаборатории – до конца года модернизируют полторы тысячи площадок. В технологическом колледже Лихачёва, например, станки такие же, как на самых современных столичных предприятиях. Работой механизма управляет компьютер, а им, в свою очередь, студенты – уже после полугода обучения.

Андрей мечтал стать экономистом. Но в десятом классе попал в токарную мастерскую, где круговорот сверл закрутил и унес в колледж. Таисия же пришла сюда после 11-го: не хватило двух баллов до поступления в университет. И не жалеет.

В мастерской нет разделения по специальностям: все студенты в прямом смысле многостаночники. Вытачивание, резка, сверление.. Работа в мастерской кипит, как на заводе, и все же здесь в первую очередь учат. Поэтому прямо напротив станков - парты. В начале рабочего процесса - обязательный инструктаж.

В этом году в колледж имени Лихачёва поступило почти на тысячу человек больше, чем в прошлом. Растет интерес и к колледжам в целом: такое обучение выбрали 37 тысяч выпускников московских школ.

"Иными словами, на 40% больше абитуриентов москвичей в этом году придут учиться с 1 сентября в московские колледжи. В этом году каждый выпускник московской школы имеет возможность не только получить бесплатное место в колледже, но и место, которое соответствовало бы их интересам", - указала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

И хотя основной этап приемной кампании уже завершен, видя, какой интерес сейчас проявляется к колледжам, в мэрии решили продлить ее. Заявления подавать можно до конца лета.