Стартовал новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

Путешествие во времени, век девятнадцатый. Усадьба Тургеневых-Боткиных. В стиле позднего ампира. Когда принадлежала директору Московского университета Ивану Тургеневу, среди гостей были и Жуковский, и Карамзин. А уже при других владельцах - Боткиных - бывали Герцен, Белинский. И будто именно здесь Гоголь передал ему рукопись "Мертвых душ".

Этот дом вообще известен своими литературными салонами и чаепитиями. Отец семейства Петр Боткин - как-никак купец и чайный король! Впрочем, фамилию прославил один из сыновей.

"Когда мы слышим фамилию Боткин, в первую очередь, конечно же, мы вспоминаем доктора Боткина, именем которого названа больница и который открыл болезнь Боткина, которую в простонародье называют желтухой", - рассказывает Ирина Розенберг, экскурсовод, историк Москвы.

От Боткиных по Маросейке - уже в гости к Тютчеву. У дома, где он провел детство, вспоминают его стихи. Каждый год на фестивале - новые маршруты. Сейчас они проходят по трем главным усадебным кластерам - это Арбат, Басманный и Хамовники. В этом году к фестивалю присоединились еще одиннадцать столичных усадеб. Среди них - музей Льва Толстого в Хамовниках. Здесь можно увидеть одну из самых больших в мире коллекций подлинных вещей, принадлежавших писателю. И действительно почувствовать атмосферу девятнадцатого века.

Деревенский оазис в большом городе. Толстой купил эту усадьбу в 1882 году, прожил здесь с семьей девятнадцать лет.

На фестивале - 50 исторических площадок. В усадебных парках - популярные в старину игры, возможность создавать оригинальные украшения и просто отдохнуть на пикнике. С помощью телефона и приложения с дополненной реальностью можно пройти головоломки и узнать много нового об истории московских усадеб, жителях и секретах, которые хранят эти объекты. Экскурсии бесплатны, надо только зарегистрироваться на сайте.

Фестиваль продлится до 14 сентября.