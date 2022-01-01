В Москве состоялся финал программы молодежного предпринимательства "Я в деле"

В Москве прошел финал седьмого сезона Всероссийской образовательной программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле".

Участники - 160 команд из 72-х регионов. Это около 500 студентов. Они представляют бизнес-проекты по таким направлениям, как инициативы в сфере технологий, социальные решения, урбанистика. Позже эксперты назовут имена победителей.

Программа "Я в деле" работает с 2022 года. За это время 84 тысячи выпускников запустили свои предпринимательские проекты в формате стартапов.