Итоги заявочной кампании международной премии "Мы вместе" подвели в столице

В Москве на пресс-конференции подвели итоги заявочной кампании международной премии "Мы вместе". Ее ежегодно вручают лучшим волонтерам, наставникам, НКО и предпринимателям, реализующим социальные проекты.

Как рассказали организаторы конкурса, в этом году к нему присоединились 13 стран - среди них Северная Македония, Ирландия, Латвия, Абхазия, Южная Осетия. А особое внимание в текущем сезоне уделено поддержке участников СВО и членов их семей, сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной и помощи ветеранам.

Перед началом мероприятия прошла акция по сбору гуманитарной помощи на фронт.

"Тема СВО пронизывает ключевые номинации проектов участников. И среди волонтеров года у нас много участников гуманитарных миссий, среди наставников есть сами ветераны СВО, которые подали свои заявки. И даже в экологическую номинацию были поданы проекты по вывозу животных из приграничья. В этом плане тема года Защитника Отечества нас всех объединила", - сказал Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы "Добро.рф".