Армия России освободила два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки войск "Центр" взяли населенный пункт Новоукраинка в ДНР, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Село расположено к югу от Покровска (Красноармейска). Наша армия продвигается к важнейшему узлу в Республике.

Личный состав группировки "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Село находится на стыке Запорожской, Днепропетровской области и ДНР.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики.