Власти России приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа о сокращении срока ультиматума по урегулированию конфликта на Украине с 50 до 10 дней. Об этом рассказал во вторник, 29 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения российских интересов в ходе этого урегулирования.

Говоря о том, как риторика Вашингтона может сказаться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, Песков отметил, что "хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы". Однако "для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер МИД Китая Го Цзякунь заявил, что официальный Пекин приветствует постепенное возвращение Москвы и Вашингтона к диалогу, поскольку улучшение российско-американских отношений вносит вклад в стабильность и мир на всей планете.

Между тем политологи и журналисты ищут связь между провальным для Евросоюза торговым соглашением с США и жесткой риторикой Трампа в адрес России. Москву угрозы не испугали, а вот для киевского режима ситуация с каждым днем становится все более критичной.