60-летняя Алена Апина в купальнике: "Никакого ИИ, фотошопа и прочих глупостей"

В конце августа Алене Апиной исполниться 61 год, но кто даст?! Певица находится в такой великолепной форме, в которой, по мнению фанатов, не была много лет. Сама артистка не скрывает, что ей удалось сбросить 15 килограммов благодаря отказу от фастфуда и прочей калорийной пищи. А кроме того, исполнительница добавила физические нагрузки.

В результате к концерту в Кремле, который Алена Апина дала в честь своего юбилея, она подошла к лучшей форме. Теперь артистка работает, чтобы поддерживать фигуру в надлежащем состоянии. Певица наслаждается жизнью. Несмотря на то, что ее график расписан на недели вперед, артистке удалось выкроить время на отдых. Отпускные дни Алена Апина проводит в Испании.

Об этом популярная певица объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". А теперь артистка сразила многочисленных подписчиков наповал, опубликовав фотографию, на которой запечатлена в белом купальнике.

"Просили фото в купальнике? Получите. Никакого ИИ, фотошопа и прочих глупостей. Просто лето, просто море, солнце", - сообщила довольная Алена Апина.

В комментариях подписчики рассыпались в комплиментах певице. Многие не смогли сдержать восхищения и одарили артистку самыми лестными эпитетами.