Хакеры атаковали сеть "Столички": аптеки закрыты, онлайн-заказ недоступен

В некоторых городах России из-за сбоя закрылись аптеки сети "Столички". На это пожаловались россияне в социальных сетях.

Сбои в работе сервисов аптечной сети начались накануне, свидетельствуют данные портала DownDetector. Пользователи жаловались на недоступность сайта и мобильного приложения. Сегодня на сайте компании появилось сообщение о том, что не работает бронирование лекарств и программа лояльности.

"Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время. Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, в Москве закрыты все точки сети. Не работают кассы и системы учёта, а сотрудников отправили в отгул. Утверждается, что причиной сбоя стала хакерская атака. В социальных сетях пишут о закрытых аптеках в Санкт-Петербурге и других регионах.

Накануне стало известно о сбое в работе информационных систем "Аэрофлота". Пользователей предупредили о возможных перебоях в работе сервисов. Авиакомпании пришлось отменить 49 рейсов. Позже в генпрокуратуре заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. Ответственность взяли группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY". По их словам, они собирали данные около года и смогли уничтожить около 7000 физических и виртуальных серверов.