Утверждения из Киева о том, что ВС России якобы атаковали исправительную колонию в Запорожской области, являются ложью. На это указал во вторник, 29 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский уверял, будто российские бойцы нанесли "целенаправленный" и "сознательный" удар по исправительному учреждению, хотя "не могли не знать, что бьют по гражданским в этой колонии". Результатом этой "атаки" якобы стали многочисленные жертвы и раненые.

Однако Дмитрий Песков отверг утверждения Киева, напомнив, что российская армия не наносит ударов по гражданским целям.

В ходе специальной военной операции бойцы ВС России предпринимают атаки только в отношении объектов военной и околовоенной инфраструктуры, цитирует представителя Кремля ТАСС.

При этом украинские националисты не гнушаются ударами по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Ранее ВСУ атаковали авиабомбами жилой квартал, причем два снаряда угодили в пятиэтажный дом. Спасатели не могли попасть на место трагедии, чтобы разобрать завалы — приблизиться им не давали вражеские дроны.

Курортный город Сочи подвергся атаке беспилотников, погибли мирные жители. В Кремле отмечали, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной и гражданской инфраструктуры — в этом плане ничего не меняется.