Песков перечислил союзников России

У России есть союзники и партнеры. Такое заявление сделал во вторник, 29 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отреагировал на высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о том, что наша страна впервые в истории воюет одна против всего Запада. Дипломат заявил, что сейчас у нас союзников на поле боя нет, поэтому "полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины".

Однако в ответ на просьбу журналистов разъяснить, какую роль Москва отводит другим странам в борьбе против Запада, Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия считает Иран, Китай и КНДР своими союзниками.

Как пояснил официальный представитель Кремля, это "страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства", пишет "Коммерсантъ".

Тем временем на Западе призвали наказать Китай за "субсидирование" российской специальной военной операции на Украине. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что КНР стремится "занять Соединенные Штаты и наших союзников этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других стратегических вопросах".