Греф доложил Путину об уверенном росте показателей Сбера

Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Сбербанка. Герман Греф доложил президенту о результатах работы финансовой организации за прошлый и начало этого года.
Почти все основные показатели крупнейшего банка России демонстрируют уверенный рост: это касается количества клиентов и привлечения малого бизнеса, чистой прибыли. Отдельно речь зашла о цифровых сервисах, заместивших иностранные, которые ушли с рынка. Также банком разработан и один из лучших в мире продуктов в области искусственного интеллекта.
Путин: Герман Оскарович, вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы. Поэтому нам в достаточно сложные времена, – не будем сейчас перечислять всех причин и всего, что сопровождало нас в предыдущие годы, – в том числе с помощью Сбера, даже если это напрямую не входило в круг ваших обязанностей, все-таки удалось с помощью Сбера выходить на такие позиции, которые позволили нам не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением. За это вам большое спасибо.