Греф доложил Путину об уверенном росте показателей Сбера

Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Сбербанка. Герман Греф доложил президенту о результатах работы финансовой организации за прошлый и начало этого года.

Почти все основные показатели крупнейшего банка России демонстрируют уверенный рост: это касается количества клиентов и привлечения малого бизнеса, чистой прибыли. Отдельно речь зашла о цифровых сервисах, заместивших иностранные, которые ушли с рынка. Также банком разработан и один из лучших в мире продуктов в области искусственного интеллекта.