Власти Беларуси показали обезвреженный над Минском дрон с тротилом

Белорусские следователи расследуют уголовное дело по факту падения беспилотного летательного аппарата в Минске. Об этом во вторник, 29 июля, рассказали в Следственном комитете Республики Беларусь.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, ночью 29 июля этот дрон был обнаружен белорусским Министерством обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал без детонации во дворе дома №72 по улице Матусевича. Обломками повредило несколько автомашин.

Следователи и саперы изучили упавший аппарат. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. На обломках обнаружены надписи на украинском языке.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин на совещании у президента государства Александра Лукашенко предупреждал, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной, вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева и "пакостей" крайне высока.

Сам Лукашенко подчеркивал, что Минск видит готовность со стороны соседних государств развернуть агрессию против Беларуси, причем хорошо известно, "кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах".