Садальский высказался об уходе Довлатовой

Накануне, 28 июля, стало известно, что популярная актриса, теле-и радиоведущая Алла Довлатова покинула эфир "Русского радио". Об этом она сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Что стало причиной такого решения Довлатовой, неизвестно. Однако в кулуарах муссируется информация, что артистка просто не может совмещать сразу несколько видов деятельности, ведь Алла не только радиоведущая, но и актриса. Она успешно играет в театре, снимается в кино, а недавно стало известно, что артистка появится в 25 сезоне сериала "Тайны следствия".

"Попрощалась сегодня с Русским Радио, но не со слушателями. Потому что Вы - моя Любовь и мое Счастье! Я уверена, что мы скоро снова встретимся!" - заявила Довлатова.

В комментариях отметился актер Станислав Садальский. Он порадовался за артистку. Актер уверен, что Алла не пропадет, а ее карьере перемены только на пользу.

"Давно надо было уйти, что толочь воду в ступе!!! Поздравляю с новым этапом жизни", - написал известный артист.

Несмотря на то, что многие подписчики порадовались за Аллу Довлатову, немало поклонников несказанно удивилось и расстроилось. По мнению фанатов, для "Русского радио" и его слушателей уход ведущей - большая потеря, ведь ее голос считается одним из самых узнаваемых в отечественном радиоэфире.