В Госдуме заговорили о тотальном запрете мигрантам работать в такси

ЛДПР предлагает подумать над переносом на федеральный уровень практики запрета мигрантам работать водителями такси, как это сделали власти Санкт-Петербурга. Об этом рассказал во вторник, 29 июля, лидер партии Леонид Слуцкий.

По словам парламентария, количество дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом по вине мигрантов 2024 год выросло на 24%, что превышает 2 тысячи аварий в крупных городах.

Слуцкий заявил, что "нельзя доверять жизни русских людей плохо подготовленным водителям-иностранцам, причем склонным к агрессивному вождению".

При этом лидер ЛДПР предложил сначала "посмотреть на результаты этой практики в Санкт-Петербурге, чтобы избежать несостыковок", а затем уже предпринимать какие-то шаги по возможному установлению запрета мигрантам работать таксистами по всей России, сообщает "Газета.ру".

Ограничения на прием иностранцев на работу в определенных сферах уже действуют в ряде субъектов Российской Федерации. Например, еще в феврале 2024 года власти Самарской области запретили иностранцам работать в такси, общественном транспорте, детсадах, школах и техникумах.

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил предоставлять в регионе работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности, в том числе на транспорте. Политик также подчеркнул, что считает недопустимым бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов не только в Крыму, но и в России в целом.

Губернатор Томской области Владимир Мазур, запретив мигрантам работать в целом ряде отраслей, производственных секторах и сферах услуг, отмечал, что такой подход разовьет кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона за счет отечественных специалистов.