Участники СВО завершили курс реабилитации и освоили новые профессии

Возвращение в строй — для этих бойцов не просто слова. В стенах военного госпиталя имени Мандрыка особенная церемония: военнослужащие, получившие ранения в ходе СВО, не только завершили курс реабилитации, но и освоили новые профессии. Теперь они готовы продолжить службу, но уже в новых должностях — инспекторами, экспертами, наставниками.

"2025 год объявлен президентом РФ годом защитника отечества. Это и дань памяти тем героям, которые сражались в годы Великой Отечественной за свободу и независимость нашей Родины. Это, конечно, и глубокая благодарность вам, тем, кто защищает нашу Родину, наш народ в эти дни в ходе СВО", - отметил Игорь Муравлянников, начальник управления военного образования ГУК МО России.

Реабилитационно-образовательный центр при госпитале — уникальный проект Минобороны. Здесь бойцы не только восстанавливаются после тяжелых ранений, но и получают востребованные специальности. Впервые выпускниками стали офицеры — все они выразили желание продолжить службу. И сегодня им вручили не только дипломы, но и новые звания, а также государственные награды.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества лейтенант Колесников Роман Николаевич.

"Наконец-то всё зажило и сейчас протезируюсь и неделю уже хожу на своих ногах. Остаюсь в Вооруженных силах, в своём городе, городе Краснодар. Хочу заниматься спортом", - отметил Роман Колесников, старший лейтенант.

Роман — один из тех, кто прошел горнило Запорожского направления. Лично разминировал позиции, участвовал в штурмах. Теперь его опыт пригодится в военкомате. Как и знания капитана Александра Герасимова — уроженца Мичуринска. После госпиталя он вернется в родной город уже в новой роли.

"Закончил военный институт. Отслужил свои 10 лет, по окончанию контракта уволился. Всё, был в запасе. По объявлению мобилизации пошёл. Продолжу службу, буду выполнять обязанности в военном комиссариате", - сказал Александр Герасимов.

Еще один герой — старший лейтенант Максим Бурдасов. Бывший автомеханик, а теперь — инспектор военкомата Севастополя. Говорит: главное — чтобы страна помнила о своих защитниках. И страна помнит.

"Социальная помощь в полном объёме, отношение отличное. Родина не забывает", - сказал Максим Бурдасов.

После торжественной части — личное общение с каждым. Важно услышать, какие еще нужны решения, помощь. Потому что для этих людей нет слова "невозможно". Они доказали это на передовой. Доказывают и сейчас.