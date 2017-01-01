Астрономы предупредили о загадочном НЛО, приближающемся к Земле

Грядет что-то действительное ужасное. К Земле по странной траектории со скоростью 60 километров в секунду приближается неопознанной объект размером с Манхеттен.

"Просто наблюдать" – пожимают плечами ученые. Объект и правда удивительный – потому что не из нашей солнечной системы. Таких современной науке известно всего два. Астероид Омуамуа, зафиксированный астрономами в 2017. И комета Борисова, открытая нашим соотечественником в 2019. Пролетели мимо, ничего феноменального не произошло.

И вот спустя 6 лет - новый межзвездный гость 3I/ATLAS. Движется между созвездиями Змеи и Стрельца, по направлению к Марсу. Но приближаться к Земле будет с другой стороны Солнца. Что в пиковые моменты затруднит наблюдение космического гиганта или межгалактического засланного казачка, предполагают не какие-нибудь конспирологи, а вполне себе солидные ученые из Гарвардского университета:

"По оценкам ученых, это может быть замаскированный образец внеземной шпионской технологии. Когда объект приблизится к Солнцу в конце ноября, его будет сложно зафиксировать, поскольку он скроется из земного поля зрения. Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта или, когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения".

А ведь еще Ванга с Нострадамусом в этом году контакт с внеземным разумом человечеству предсказывали. За 6 месяцев 2025 американцы более двух тысяч раз заявляли, что видели в небе нечто. А 40% опрошенных граждан США уверены - правительство явно что-то знает, но тщательно скрывает это.

Какое уж тут дело Эпштейна, Обамы и прочая политическая возня – выжить бы! Впрочем, раздутую сенсацию о инопланетном корабле оценили далеко не все. Сколько таких страшилок уже было?

"Я могу сказать сразу, что вряд ли, конечно, это инопланетяне. Возможны новые совершенно наблюдения, которые, быть может, слегка изменят наше представление о том, как может, я не побоюсь этих слов, устроена Вселенная", - отметил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН.

Так, что как ни крути, а вопросы остаются. Причём, много. Уже в конце ноября, когда 3I/ATLAS приблизится к нашей планете, узнаем истину. Ведь она, как водится, всегда где-то рядом.