Представители США и Великобритании недавно организовали в Альпах встречу, во время которой обсуждались перспективы замены предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 29 июля, рассказали в Службе внешней разведки России (СВР).

Как уточнили в ведомстве, в этой встрече участвовали и некоторые представители киевского режима — например, глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), посол Украины в Лондоне и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

В СВР рассказали, что американцы и британцы сообщили представителям Украины о решении выдвинуть Залужного на пост главы государства, а Ермак и Буданов* "взяли под козырек". Однако украинские политики заручились у западных кураторов обещанием сохранить за ними занимаемые должности после замены Зеленского.

В российской спецслужбе подчеркнули, что это соглашение в Альпах проливает свет на подоплеку попыток Зеленского ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур — это вызвало ярое недовольство Запада, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Украине в отношении предводителя киевского режима Владимира Зеленского уже разработан трехэтапный план свержения. Катализатором послужили массовые протесты из-за поправок об антикоррупционных ведомствах. Зеленскому придется смириться с положением "свадебного генерала" или уйти.

Источник из окружения Зеленского подчеркивал, что единственный способ для него "уйти с незапятнанной репутацией — это провести выборы и войти в историю как человек, объединивший нацию в войне", но самому даже не пытаться баллотироваться.

* лицо, включенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов