Взрыв прогремел в жилом доме в Волгограде. По предварительным данным, причиной стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Как сообщил Telegram-канал Shot, взрыв прогремел в доме на улице Морской. Жертвой ЧП стал 14-летний подросток. Предполагают, что взорвалась граната. Обстоятельства ЧП выясняют следователи, эксперты работают на месте происшествия.

Днем ранее обрушился жилой дом в Астрахани. Выяснилось, что здание давно было признано аварийным. В результате происшествия пострадал один человек.