Пожар заблокировал рабочих в строящемся доме на севере Москвы

Сотрудники Министерства по чрезвычайным происшествиям спасают рабочих, которые не могут выбраться из загоревшегося здания. Пожар начался во вторник, 29 июля, в Северном административном округе Москвы.

Как уточняет столичный главк МЧС в своем Telegram-канале, огонь вспыхнул в строящейся многоэтажке по адресу: улица Большая Академическая, 85. К прибытию спасателей уже горел первый этаж, верхние этажи окутал густой дым.

На 12-м, 14-м и 19-м этажах дожидались помощи 15 рабочих, выбраться из полыхающего здания самостоятельно они не сумели. Спасатели эвакуировали всех, кому требовалась помощь. Открытое горение ликвидировано.

Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в квартире на Мытной улице в Москве, где погиб человек и 10 пострадали. Обычную квартиру превратили в общежитие для мигрантов. Предположительно, они работали курьерами и заряжали в квартире электросамокаты — это могло привести к возгоранию.