Москва в первые дни августа превратится в субтропики

В первые августовские выходные в Москве изменится погода – фронтальный раздел с запада вернет в атмосферу столицы неустойчивость. Такое прогноз сделал во вторник, 29 июля, метеоролог Михаил Леус.

Специалист отметил в своем Telegram-канале, что пока в Московском регионе держится сухая и жаркая погода, температура — около 30 градусов. Однако в первый день августа пройдут кратковременные дожди, местами прошумят ливни с грозой, а в выходные столбики термометров опустятся до 25-27 градусов.

Начало следующей недели вернет в столичный регион субтропики – температура воздуха ожидается от 24 до 29 градусов, а послеполуденные грозовые дожди сделают погоду влажной и душной.

Ранее метеоролог Михаил Семенов прогнозировал, что в целом август в столичном регионе будет прохладным. Последние отголоски жаркой погоды еще будут наблюдаться в первой декаде августа, но уже с середины месяца жара постепенно пойдет на убыль, пообещал эксперт.

Однако пока жара не отступает. Михаил Леус предупреждал, что подобная погода не способствует чистоте воздуха — для антициклональной погоды характерны штилевые ветры и нисходящие воздушные потоки в атмосфере. Это существенно затрудняет рассеивание выбросов загрязняющих веществ.