Оззи Осборна похоронят 30 июля

Знаменитого артиста, солиста группы Black Sabbath Оззи Осборна похоронят завтра, 30 июля. Последний приют легендарный исполнитель обретет в родном городе Бирмингеме. Сообщается, что похороны пройдут в сугубо конфиденциальной обстановке. Будут присутствовать только самые близкие.

Однако состоится и гражданская церемония. Проститься с Оззи Осборном и отдать ему последнюю дань уважения родственники пригласили всех желающих. Гроб с телом артиста в сопровождении духового оркестра будет медленно провезен до так называемого моста Black Sabbath и одноименной скамейки.

К слову, ранее фанаты Осборна организовали там импровизированный мемориал. Ожидается, что на церемонию прощания с легендой хэви-метала придет большое количество людей, передает The Mirror.

Интересно, что шествие и сопутствующие расходы были оплачены семьей Осборн, а городской совет помог с перекрытием дороги.

Напомним, 22 июля стало известно о смерти лидера музыкальной группы Black Sabbath, певца Оззи Осборна. Ему было 76 лет. Последние годы артист боролся с болезнью Паркинсона.