Наталья Сергунина: Страницу с видеотрансляциями из Московского зоопарка посетили более семи миллионов раз

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о популярности видеотрансляций из Московского зоопарка у россиян. Как отмечается, самыми популярными героями трансляций из зоопарка стали панды, манул и капибары. Страницу с видеотрансляциями посетили более 7 миллионов раз.

"Сейчас на столичном портале есть трансляции с 69 камер зоосада, установленных в 20 вольерах. Например, можно увидеть дальневосточного леопарда Мизера, малайских медвежат Лучика, Звездочку и Машу, пуму Габриэля и трех редких гигантских выдр, занесенных в Международную Красную книгу. Последние появились в экспозиции впервые. Также желающим предлагают познакомиться с интересными фактами о разных видах животных", – сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

Онлайн-трансляции доступны до конца этого месяца с 7:30 до 22 часов, а в августе - с 7:30 до 21 часа.

Ранее стало известно, что в Москве изъяли львят-пленников - их использовали для фотосессий. Нелегальный бизнес выявили в ходе прокурорской проверки. Изможденных животных уже передали в зоопарк.