Жена Диброва высказалась на фоне слухов о разводе: разъехались

Слухи о разводе Полины и Дмитрия Дибровых появились после того, как супруги перестали выходить вместе в свет и публиковать общие фото. Да и свой день рождения молодая избранница ведущего отмечала в несколько заходов, отчеты с которых публиковала в Сети, и многочисленные подписчики Диброва там не обнаружили. Вот народ решил, что это верный знак о том, что пара рассталась.

Журналисты связались с Полиной, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит в ее семье. Супруга популярного ведущего объяснила, что у нее нет для прессы особых новостей.

"Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет", - объяснила Полина Super.

Ранее она рассказала, почему Дмитрий Дибров взял паузу и перестал мелькать в светской хронике. Оказывается, Дибров взялся за свою фигуру и намерен в сентябре поразить народ. По некоторым данным, прославленный шоумен уже скинул более 15 килограммов.

Ранее поклонники заметили, что Дибров внезапно помолодел. Народ даже заподозрил, что ведущий сделал пластическую операцию. Но Дмитрий на эти домыслы отреагировал резко. Шоумен заявил, что "стареть сейчас в моде", и он никогда не ложился под нож пластического хирурга.