Захарова оценила идею продажи США российских Командорских островов

Продажа Родины в России считается – и по закону, и по совести – одним из самых страшных преступлений. Это же относится и к идее продажи США Командорских островов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала высказывание представителя американского военного контингента, расквартированного в Эстонии, подполковника армии США Джеффри Фрица. Он предложил своему правительству купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов. Он считает, что это поможет Вашингтону лучше следить за действиями Китая в регионе, сообщило издание Breaking Defense.

Напомнив, что продажа Родины – это преступление, дипломат отметила: если у Фрица есть такие деньги, он может последовать совету Трампа и сделать Америку снова великой. Для этого надо погасить хотя бы часть госдолга США.