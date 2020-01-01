Принц Гарри вспылил после неудачной встречи с Карлом III и поставил родственникам условие

Надежды на примирение герцогов Сассекских и королевской семьи появились после того, как в Сеть слили фотографии тайной встречи в Британии помощников Гарри и Карла III. Представители принца и короля были запечатлены на балконе недалеко от Кларенс-хауса в Лондоне. При этом отмечалось, что помощников принца Уильяма на переговорах не было.

После этого пошли слухи, что Карл III простил сына и готов вернуть его домой. Говорилось, что Гарри и Меган Маркл предложили королевской семье свою помощь, но сразу отметили, что работать они смогут неполный день, так как не собираются отказываться от коммерческих проектов.

Однако теперь стало известно, что встреча оказалась неудачной. Карл III понял, что его младший сын не изменился и уже вряд ли изменится. Представители королевской семьи запросили у помощников Гарри его расписание, чтобы посмотреть, как в него встроить мероприятия в Британии, и иметь представление, чем принц планирует заниматься ближайшие месяцы. Герцог Сассекский из-за этого вспылил.

Гарри заявил, что "ему не нравится, когда его контролируют". Как пишет The Mail On Sunday, принц сказал, что хоть он и предлагает "оливковую ветвь" родственникам, это не означает, что он готов к полноценному сотрудничеству с Букингемским дворцом. Герцог Сассекский поставил условие семье, он сам пожелал выбирать мероприятия, которые посетит, а не получать указания из дворца.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи в январе 2020 года. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой.