Спасатели эвакуировали более 20 человек из рухнувшего здания в Екатеринбурге

Офисное здание обрушилось на улице Мартовской, 6 в Екатеринбурге. На месте работают спасатели МЧС, которые эвакуировали 24 человека.

Очевидцы не слышали взрыва перед обрушением. Сотрудники расположенных в здании компаний предполагают, что причинами могла стать ветхость конструкций. На верхний этаж загрузили тяжелые материалы, возможно, была неправильно сделана перепланировка этажа

Как сообщает E1.RU, обрушилось три этажа. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Развалины обследуют спасатели – не исключено, что под завалами остались люди. У места ЧП дежурят медики скорой помощи