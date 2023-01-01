Иноагент Макаревич публично унизил 95-летнюю Пахмутову: от его слов волосы дыбом

Певец Андрей Макаревич* покинул Россию вскоре после начала спецоперации. Уже три года музыкант-иноагент с семьей живет в Израиле и крайне негативно высказывается о своей Родине и коллегах, оставшихся в Москве.

Так, лидер группы "Машина времени" публично унизил композитора Александру Пахмутову. Макаревич* в беседе с журналистами заявил, что считает ее не очень хорошим музыкантом. Мол, у Пахмутовой есть удачные песни, например "Опустела без тебя земля", но в целом ее творчество оставляет желать лучшего. Особенно плохи, по мнению иноагента, последние работы композитора.

"Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать. Мы говорили: „Посмотрим, попробуем, порепетируем“. Она ж тоже все понимает, ну, не получается", — заявил артист.

Пользователи Сети категорически не согласны с Макаревичем*. Народ в шоке от высказываний певца. "Волосы дыбом от его слов. Александра Николаевна написала сотни прекрасных песен!"; "У Макара* маразм? А ведь это Пахмутовой 95, а не ему"; "Дожили. Ну если Пахмутова так себе композитор, то тогда Макаревич* вообще никто", — возмутились люди.

Напомним, композитору Александре Пахмутовой 95 лет. В 2023 году она потеряла любимого мужа Николая Добронравова. За свою жизнь Александра Николаевна написала более 400 песен, многие из которых, например, "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Беловежская пуща", "Орлята учатся летать", "Как молоды мы были", "Старый клен" стали хитами на все времена.

*Признан иноагентом на территории России