Ставшие особенно напряженными в последние дни отношения Владимира Зеленского с западными кураторами. Вынудили украинского лидера пойти на радикальные шаги. Он решился отправить в отставку главу офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщил в Telegram украинский блогер Андрей Шарий.

По данным источников, Ермак знает о намерениях президента и пытается его переубедить. Глава администрации посылает к шефу приближенных, которые объясняют Зеленскому, что коней на переправе не меняют и это ничего не решит. Однако украинский лидер упорствует в своем разорвать отношения (по словам блогера, они чуть более серьезны, чем рабочие).

О том, что США и Великобритания организовали тайную встречу в Альпах с участием Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова* (внесенного в России в список террористов и экстремистов) и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, сообщила ранее Служба внешней разведки России. По данным службы, обсуждался план замены Зеленского на Залужного.

*Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга