Молодая жена ушла от Диброва к женатому бизнесмену с шестью детьми

Слухи о том, что брак Дибровых распался, появились в начале лета. Жена ведущего их упорно отрицала. Но заговорил человек из окружения пары и выдал все секреты супругов.

О проблемах в отношениях Полины и Дмитрия заговорили после того, как супруги перестали вместе появляться на светских мероприятиях, а из блога Дибровой пропали свежие фотографии мужа. Больше всего народ насторожил тот факт, что Полина с детьми путешествовала без Дмитрия. На все расспросы о расставании 36-летняя супруга ведущего отвечала, что Дибров занят своей фигурой, он худеет по особой методике, поэтому затаился.

Но жена шоумена лукавила. Близкий к семье Дибровых человек рассказал "СтарХиту", что Полина ушла от 65-летнего мужа. Девушка влюбилась в другого, но долго не могла сообщить об этом шоумену, с которым прожила 16 лет. Новый ухажер Полины был настроен серьезно, и требовал, чтобы она закончила отношения с Дибровым.

"Какое-то время Полине приходилось тщательно скрывать новые отношения, чтобы никого не травмировать. На данный момент все четверо участников ситуации думают, как красиво завершить свои браки и решить все вопросы относительно воспитания наследников", — заявил инсайдер.

О мужчине Добровой известно совсем немного, он бизнесмен, женат, воспитывает шестерых детей. Имя ухажера Полины держится в секрете, чтобы не травмировать еще больше его семью.

"На развод Полина и Дмитрий пока не подавали", — отметил собеседник издания.

Напомним, Дмитрий Дибров начал ухаживать за красавицей из Ростова, когда ей было 17 лет. Позже ведущий раздавал советы мужчинам, мол, жену надо брать прямо со школьной скамьи и постепенно "воспитывать под себя". Полина родила шоумену троих сыновей, они уже достаточно взрослые: Александру уже 15, Федору — 11, а Илье в мае исполнилось 10.