Глава территориальной администрации в Белгороде ранена после атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль в селе Борки Валуйского округа Белгородской области. Как сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков, ранены глава территориальной администрации Татьяна Рябикина, пострадал водитель.

По данным Гладкова, бригада скорой помощи транспортировала Рябикину с осколочным ранением плеча и водителя с баротравмой в Валуйскую ЦРБ. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее Гладков сообщил об очередном обстреле города Шебекино со стороны ВСУ. В результате в Шебекинскую ЦРБ госпитализирована женщина с осколочным ранением ноги. В нескольких частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады.