В России пройдет кейс-чемпионат "КЛЮЧ"

С 20 августа по 7 октября 2025 года будет осуществляться регистрация на Всероссийский кейс-чемпионат "КЛЮЧ", который проводит Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Кейс-чемпионат представляет собой многоуровневое командное состязание, направленное на создание и популяризацию позитивного образа предпринимателя и формирование у молодого поколения интереса к осуществлению предпринимательской деятельности.

К участию приглашаются школьники 9-11 классов и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Для участников будут организованы обучающие тренинги по генерации бизнес-идей, составлению бизнес-планов, коммерциализации проектов, деловые игры, мастер-классы, ориентированные на изучение методики и инструментария для решения кейсов, развитие навыков техники эффективной презентации, публичных выступлений.

Формат проведения Кейс-чемпионата предполагает командное участие (от 2 до 4 человек).

Подробная информация доступна по ссылке https://olymp.hse.ru/championship.