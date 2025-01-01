Продолжается прием заявок на конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

До 20 октября 2025 года АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проводит прием заявок на VIII Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации. Подать заявку можно на платформе конкурсы.рф.

Цель конкурса - выявление интересных и перспективных инициатив для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте https://ресурсныйцентр-анр.рф.