Омаров забрал дочь от Ксении Бородиной: молодая жена Курбана Теоне совсем не рада

Курбан Омаров впервые за несколько месяцев забрал дочь от Ксении Бородиной и провел с наследницей целый день. Теона была счастлива повидаться с папой, чего не скажешь о новой жене бизнесмена.

Омаров нарушил главный запрет Бородиной, он приехал на встречу с дочкой, взяв с собой Валерию. Ксения несколько раз, в том числе публично, говорила, что не желает, чтобы рядом с Теей находилась женщина, разрушившая ее семью. Но, видимо, Курбан решил, что раз Николай Сердюков живет с его дочерью, то теперь и Лера может общаться с девочкой.

Бизнесмен снял на видео встречу с дочкой. Курбан признался, что Теона за один день разорила его, поскольку он проиграл ей спор на пять игрушек. Прокомментировала этот момент и Валерия. "Обожаю эту парочку! 5 лабубу за 10 минут", — так подписала видео Омарова, старательно изображая симпатию к падчерице.

Однако внимательные пользователи Сети заметили, что в ролике Лера совершенно не в восторге от Теоны и не разделяет веселья девочки и Курбана. Пока Омаров покупает дочери игрушки и фаст-фуд, Валерия сидит на заднем сидении автомобиля с недовольным выражением лица. Похоже, жена бизнесмена ревнует или переживает за семейный бюджет, ведь Тея привыкла к дорогим подаркам мамы и ждет того же от папы.