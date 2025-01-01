Московский ночной велофестиваль пройдет 2 августа

2 августа 2025 года с 21:00 до 01:00 в столице пройдет второй Московский ночной велофестиваль, организованный Транспортным комплексом города Москвы. Данное мероприятие направлено на поддержку развития велосипедной культуры и продвижение активного образа жизни.

Велофестиваль пройдет по Садовому кольцу. Старт и финиш будут организованы на Зубовской и Большой Пироговской улицах с возможным перекрытием движения на прилегающих улицах, а также на Садовом кольце в обозначенное время.

Предполагаемое количество участников - более 40 тысяч человек.