Убийство 12 павианов стало причиной беспорядков в Нюрнберге

Активисты зоозащитных организаций взяли штурмом зоопарк в германском Нюрнберге. Зоосад по неизвестной причине оказался закрыт во вторник, позже активистам поступила информация, что руководство собирается уничтожить часть поголовья павианов.

С утра у входа в зоопарк протестовали около 20 активистов Animal Rebellion. Другая группа протестующих в конце концов решила пойти на штурм и прорвалась на закрытую территорию, несмотря на присутствие полиции. Однако они опоздали – 12 из 40 павианов уже были убиты.

В зоопарке ранее заявили, что сотрудникам придется убить нескольких гвинейских павианов. Их стало слишком много для одного вольера, пристроить обезьян в другие зоопарки не удалось. Животные начали вести себя агрессивно и наносить друг другу увечья. Это не первый случай убийства "лишних" животных в Германии: в январе этого года застрелили четырех антилоп личи в лейпцигском зоопарке, передает РИА Новости.