Мишустин обсудил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали

В преддверии профессионального праздника - Дня железнодорожника, который отмечается 3 августа, премьер Михаил Мишустин провёл встречу с Александром Сахаровым - руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. Глава кабмина поздравил всех сотрудников и ветеранов отрасли.

Обсудили строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Сейчас создают образцы поездов. Уже через два года стартуют испытания на тестовом участке от Зеленограда до Твери. А подготовку кадров именно для такого типа магистралей начнут на площадке Уральского университета.

На особом контроле в разгар сезона отпусков ситуация на самых востребованных направлениях. В Крым сейчас ходит 21 состав. Созданы новые маршруты - из Санкт-Петербурга, Таганрога и Владикавказа - до Симферополя. Ещё одна тема - интеграция новых регионов.