Полет осла на зиплайне в Дагестане попал на видео

Кадры, снятые, как утверждается, в Дагестане. На тросе, протянутом через ущелье - такое устройство еще называется зиплайн - решили прокатить ослика.

Когда видео появилось соцсетях, пользователи разразились шквалом негодования. Авторов ролика пытаются привлечь к ответственности зоозащитники за жестокое обращение с животными. Но, по мнению юристов, оснований мало, формально никто не пострадал.

"Опросить осла на предмет его истинных впечатлений не представляется возможным" - отметил кто-то в комментариях.