Бойцы "Южной" группировки уничтожили пункт управления РЭБ ВСУ

Группа боевиков ВСУ уничтожена в одном из мест дислокации под Северском. За этот населенный пункт в Донбассе ведут ожесточенные бои бойцы группировки войск "Южная".

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, разведывательными подразделениями "Южной" группировки войск постоянно ведется работа по выявлению мест скопления личного состава противника. Обнаруженные цели были поражены точечными ударами специалистов БПЛА.

Во время работы расчета были обнаружены сильные радиопомехи над одним из участков фронта. В результате был обнаружен пункт управления РЭБ противника. Он был оперативно уничтожен, передает РИА Новости.