Серию мощных ударов по военным объектам ВСУ нанесли российские войска этой ночью. Взрывы гремели в Полтавской, Сумской, Харьковской областях Украины. В Черниговской ракеты "Искандер" поразили полигон националистов, ликвидированы около 200 боевиков. Врага атакуют и в зоне СВО.

Операторы БПЛА и расчет буксируемой гаубицы Д-30 группировки "Юг" уничтожили два квадроцикла и бронемашину "Козак" неонацистов. Одно из мототранспортных средств было поражено артиллеристами, остальные цели ликвидировали с помощью FPV-дронов.

В ЛНР расчеты реактивных систем залпового огня "Град" сорвали ротацию противника. Экипажи отдельной мотострелковой бригады группировки "Запад" поразили районы скопления личного состава ВСУ. Получив координаты от разведки, РСЗО выдвинулись на позиции. И после пристрелочных ударов уничтожили все намеченные цели.

Также в зоне ответственности "Южной" группировки экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил скопление живой силы и бронетехнику киевских боевиков. Летчики нанесли удар снарядами с универсальным модулем планирования и коррекции. Эта система позволяет ликвидировать цели на безопасном расстоянии. Выполнение задачи подтвердила разведка.