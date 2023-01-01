Обнародованы шокирующие результаты психолого-психиатрической экспертизы Яниса Тиммы

Янис Тимма скончался 17 декабря прошлого года. Но скандал вокруг его гибели не утихает. Родители баскетболиста винят в произошедшем Анну Седокову, а она все выпады в свой адрес игнорирует.

Певица долго восстанавливалась после гибели бывшего мужа. Тимма свел счеты с жизнью в день ее рождения. Для Анны это стало невыносимым ударом, она попала в клинику с нервным срывом. Придя в себя, певица записала видеообращение, в котором призналась, что жизнь с Янисом была для нее адом.

И теперь стало ясно, почему Седокова так говорила. Семья Яниса обнародовала заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы баскетболиста. Как отметила адвокат Маргарита Гаврилова, родные Тиммы в шоке от полученного документа, они намерены обратиться к независимым экспертам.

Согласно заключению, Янис страдал депрессией с 2023 года. Опасное состояние развилось на фоне "длительной психотравмирующей ситуации". Также выявлено, что баскетболист злоупотреблял алкоголем, а еще у него наблюдалась склонность фиксироваться на негативных переживаниях "с демонстративно-шантажными целями". Специалисты в официальном документе написали, что у спортсмена было психическое расстройство, которые его и погубило. Родственники латвийского баскетболиста будут оспаривать результаты экспертизы, передает RT.

Кроме того родители и первая жена Тиммы намерены судиться с Седоковой. Они уверены, что сыну Яниса полагается доля в наследстве, а именно половина суммы от продажи последней совместной квартиры певицы и баскетболиста.

"Подали в суд по статье "Доведение до самоубийства". Сейчас будет доследственная проверка. Также подали заявление о розыске ее имущества, чтобы на него претендовать" — пояснила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.